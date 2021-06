Ronaldo võib Euroopa meistrivõistlustel mitmeid rekordeid purustada

Neljal EM-finaalturniiril on lisaks Ronaldole osalenud veel 16 meest. Nädala pärast algav turniir saab Portugali ründetähele olema viies EM ning selle saavutusega on ta enimatel Euroopa meistrivõistlustel mänginud jalgpallur.

Oma viienda EM-i eel on praegune Juventuse ründaja neil turniiridel kokku löönud üheksa väravat ning selle saavutusega jagab ta kõrgeimat kohta endise Prantsumaa koondislase Michel Platiniga. Lüües algava turniiri jooksul vähemalt ühe värava, tõuseks Ronaldo selle edetabeli ainuliidriks.

Mängitud mängude edetabelis paikneb ründeäss 56 mänguga parasjagu teisel kohal, jäädes rekordiomanik Gianluigi Buffonile alla kahe mänguga. Eesootava EM-i jooksul on Ronaldol võimalik küündida 63 mänguni ning rekord oma nimele võtta.

Vanim Euroopa meistrivõistluste finaalis värava löönud mängija on Bernd Hölzenbein, kes skooris 1976. aasta EM-il Saksamaa ridades, olles siis 30 aasta ja 103 päeva vanune. Ronaldol on vanust enam kui 36 aastat. Piisaks finaali pääsemisest ja ühest väravast ning seegi rekord kuuluks Ronaldole.

Hispaania jalgpallilegend Iker Casillas on ainus eurooplane, kes on kaptenina triumfeerinud kahel EM-il, aastatel 2008 ja 2012. Kui Portugal suudaks EM-i võita, kordaks ründetäht Casillase saavutust.

Ronaldo nimele kuulub juba mitu Euroopa meistrivõistluste rekordit. Ta on nelja EM-i jooksul vahele jätnud vaid ühe mängu – 2008. aastal kohtumise Šveitsi vastu, kui Portugal oli edasipääsu juba taganud. Võttes arvesse nii kvalifikatsiooni- kui finaalturniire, on Ronaldo enim väravaid löönud ründaja. Tema nimel on 40 väravat ning 25 tabamusega järgneb talle Zlatan Ibrahimović. Ühtlasi on Ronaldo ainus mängija, kes on kolmel või enamal Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril värava löönud.

Portugal kuulub Euroopa meistrivõistlustel F-alagruppi, võisteldes edasipääsu nimel Prantsusmaa, Saksamaa ja Ungariga.