Ratsutamise maailmakarika etapid toovad Pärnusse ligi 200 hobust

Reede hommikul kell 9 alustab võistlus koolisõiduga. Võistlus kulmineerub maailmakarika etapi muusikalise vabakava võistlusega, mis leiab aset pühapäeva, 6. juuni keskpäeval.

5. juunil stardivad paralleelselt rakendisportlased. Mõlemale alale saab kaasa elada kohapeal ning veebiülekande vahendusel. Lisaks eestlastele lähevad starti sportlased Lätist, Leedust, Soomest ning Rootsist.

Teisel nädalal ehk 10.-13. juunil on starti oodata takistussõitjaid, kes võistlevad kõrgustel kuni 145 sentimeetrit. Võistluste peaala, grand prix sõit leiab aset 13. juunil orienteeruva algusega kell 16.30. Kokku asub kolmel päeval starti 76 takistussõitjat Eestist, Soomest, Lätist, Leedust, Soomest ja Norrast 134 hobusel.

Võistluste direktori Enn Ranna sõnul on suur rõõm, et vaatamata piiratud reisimisvõimalustele ja ebakindlale olukorrale koguneb kahe järgmise nädala jooksul Pärnumaale nii palju eri riikide sportlasi. "Maria talu [ratsakeskuse] jaoks on see esmakordne kogemus võõrustada sedavõrd kõrgetasemelist ratsavõistlust. Oleme selleks loonud põhjalikult uuendatud võistlusväljakud, mis vastavad kõigile rahvusvaheliste võistluste tingimustele. Loodan, et meie juurde leiavad tee ka pealtvaatajad," ütles Rand.

Ülekanne on saadaval võistluse sotsiaalmeedias.