Ironmani peakorraldaja: tänavu ootame Tallinna tugevat seltskonda

Valitsus andis Ironman Tallinna toimumiseks eelmisel nädalal eriloa ning nüüd loodavad korraldajad, et nii täispikale kui sellest poole lühemale distantsile tuleb kokku üle 4200 triatleedi, nende hulgas ka mõned maailma tipud.

"Sel aastal me ootame siia kindlasti tugevat seltskonda. Kes need täpselt on, selgub 30 päeva enne võistlust, mil on proffide registreerimistähtaeg," rääkis ERR-ile peakorraldaja Ain-Alar Juhanson.

Eestlastest liitub pärast olümpiat loodetavasti Kaidi Kivioja, kindel on 70.3 distantsil Kevin Vabaoru osalemine, kes oli eelmisel aastal oma debüüdil kümnes.

"Kindlasti on eesmärgid kõrgemad," tõdes Vabaorg. "Eelmise aasta kümnes koht oli minu jaoks väikeseks üllatuseks. Praegu käivad treeningud selles suunas, et sellest kohast veel eespool olla, aga kui proffide nimekiri välja tuleb, siis saab vaadata, mis võistlejad veel kohal on ja milline see tase on."

Kui võistlus ise koroonapiirangute tõttu ei kannata, siis kahjuks sotsiaalset poolt ja ühist lõõgastumist on tulnud piirata.

"Kogu see hajutatus ja inimestele oodatud emotsiooni pakkumine, seda me suudame teha ja need, kes meile kohale tulevad, nii külalised kui kohalikud, saavad Ironmanile kohase või väärilise kogemuse," lisas Juhanson.

Tallinna Ironmani distantsid toimuvad 7.-8. augustil.