Ancelotti alustab Realis teist ametiaega

Ancelotti sõlmis 2019. aasta detsembris oma senise klubi Evertoniga lepingu kuni 2024. aastani ja ütles hiljuti, et soovi Realis Zinedine Zidane'i järglaseks saada.

Siiski suutis Reali president Florentino Perez itaallase ümber veenda ja sõlmida temaga kolmeaastase lepingu.

"Kuigi ma nautisin Evertoni perioodi, siis pakuti mulle ootamatu võimalus ja ma arvan, et see on mulle ja mu perele hetkel õige üleminek," lausus Ancelotti Evertoni pressiteate vahendusel.

Oma esimesel täishooajal Evertoni eesotsas lõpetas meeskond Inglismaa kõrgliigas kümnendal kohal ehk madalamal kui loodeti. Samas suutis ta tuua klubi ridadesse näiteks James Rodriguezi ja Allani.

Reali esimesse perioodi jäävad Ancelottil Meistrite liiga võit, Hispaania karikavõit, UEFA superkarika ja FIFA klubide MM-i võit (kõik 2014).

Reali peatreener oli alates 2018. aastast Zidane, kes otsustas aga käimasoleva hooaja järel ameti maha panna. Klubi jäi tänavu koduses liigas Madridi Atletico järel teiseks ja langes Meistrite liigas konkurentsis poolfinaalis.