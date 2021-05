Jalgpalliliidu asepresidendiks sai Gerd Müller

Uue asepresidendina alustas ehitusettevõtte Nordecon juhatuse esimees Gerd Müller, kelle vastutusala EJL-i juhatuses on finants-majanduslikud küsimused. Ta on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna.

Müller on lisaks ehitusettevõtlusele tegutsenud panganduses ja makseteenuste valdkonnas, muuhulgas on ta olnud Swedbanki juhatuse liige ja Nordea panga juht. Jalgpalliga on Müller tegelenud harrastaja tasemel ja jälginud huvilisena, tema kaks tütart on jalgpalli mänginud, neist üks noortekoondise tasemel.

Üldkogul osalenud alaliidu liikmed valisid juhatuse ning kinnitasid 2020. aasta majandusaasta aruande ja juhatuse tegevusaruande. Alaliidu esindajad esitlesid EJL-i arengukava 2021–2025, Eesti jalgpalli sotsiaal-majandusliku mõju uuringut ning 2021. aasta eelarvet. EJL tänas senist asepresidenti Andri Hõbemägi pikaajalise ja eduka töö eest. Üldkogu toimus kooskõlas koroonaviiruse levikuga seotud piirangutega A. Le Coq Arena tribüünil.

Eesti Jalgpalli Liidu juhatus 2021–2025 (sulgudes vastutusala):

Aivar Pohlak, president (üldine juhtimine, esindamine, rahvusvahelised suhted);

Gerd Müller, esimene asepresident (finants-majandus);

Ainar Leppänen, teine asepresident (juriidilised küsimused);

Tarmo Lehiste, juhatuse liige (meeste koondis);

Teet Ilves, juhatuse liige (infrastruktuur);

Vaapo Vaher, juhatuse liige (meedia ja avalikud suhted);

Priit Penu, juhatuse liige (regionaalne areng, harrastusjalgpall, naiste jalgpall);

Marek Lemsalu, juhatuse liige (koostöösuhted);

Eduard Rõžov, juhatuse liige (kohtunikud ja mänguinspektorid);

Mart Poom, juhatuse liige (noorte jalgpall);

Daniil Savitski, juhatuse liige (ranna- ja saalijalgpall);

Are Altraja, juhatuse liige (tippjalgpall);

Anastassia Morkovkina, juhatuse liige.