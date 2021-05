Eesti e-jalgpallurid alustavad MM-valikmängudega

Eestit esindavad alagrupiturniiril Henry William Heinola ja Carl Robert Mägimets, kes tutvustavad end allolevas videos ja räägivad oma kogemustest jalgpalli ja FIFA mänguga, vahendab jalgpall.ee.

Eesti kuulub C-alagruppi koos Poola, Inglismaa, Islandi, Belgia, Iisraeli ja Horvaatiaga.

Eesti koondise mängud:

20. mai kell 18.00 vs. Island

20. mai kell 20.00 vs. Iisrael

20. mai kell 21.00 vs. Poola

21. mai kell 18.00 vs. Inglismaa

21. mai kell 19.00 vs. Horvaatia

21. mai kell 20.00 vs. Belgia