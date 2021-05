Sergio Ramos võib tulla Chelsea vastu väljakule

Väike eelis Manchester City vastu finaali jõuda on kodumeeskonnal Chelseal, sest eelmisel nädalal löödi 1:1 viigimängus võõrsilvärav.

Realil on aga korduskohtumise ees üks lisakäik, kuna alates märtsi keskpaigast säärelihase vigastuse tõttu puudunud kapten Sergio Ramos on taas valmis platsile jooksma.

"Meie liider ja kapten on meiega," kommenteeris kohtumise eel Reali peatreener Zinedine Zidane. "Ma ei võta mingeid riske. Sergio on siin meiega. See tähendab, et ta on valmis mängima ja see on kõik, mida see tähendab."

Madridis peetud kohtumises sai viga ka Chelsea kaitsemängija Antonio Rüdiger, kes jäi laupäevasest liigamängust Fulhamiga eemale, aga on nüüd valmis taas sekkuma. Tõsi, sakslane peab kandma kaitsvat maski.

Kui välja arvata reielihase vigastuse tõttu eemal olev Mateo Kovacic, on Chelsea peatreener Thomas Tuchelil kasutada terve koosseis.

"Me tunneme, et suudame olla tugevamad," lausus mullu veel Pariisi Saint-Germaini juhendanud, aga tänavuse hooaja keskel Chelsea legendilt Frank Lampardilt ametiposti üle võtnud sakslane.

"Väljakutseks on hoida kõrget intensiivsust terve kohtumise jooksul. See on poolfinaal, pinge on peal, nii et eneseusk ja enesekindlus on vajalikud või siis pole meil Madridi Reali suguse tiimi vastu mingit šanssi."