Kes on Carlseniga MM-tiitlile heitlema asuv Nepomnjaštši?

14 vooru väldanud turniiril, mis tegelikult algas juba mullu, kuid siis koroonaviiruse tõttu katkestati, teenis Nepomnjaštši kaheksa ja pool punkti ning edestas prantslast Maxime Vachier-Lagrave'i poole punktiga. Nimekas ameeriklane Fabiano Caruana jäi neljandaks.

Novembri lõpus-detsembri alguses ootab Nepomnjaštšit karjääri esimene tiitlimatš, kus ta kohtub mõistagi valitseva maailmameistri, norralase Magnus Carlseniga.

Täna peab sisuliselt kogu maleavalikkus ees seisva matši favoriidiks Carlsenit, kuid näiteks Caruana arvab kandidaatide turniiri ja Nepomnjaštši praegust malevormi analüüsides, et heitlus saab olema tasavägine.

Uurisime, milline maletaja on Eesti spordisõpradele ehk veidi vähem tuttav Jan Nepomnjaštši. Pealtnäha on tegemist mitmekülgse ja põneva mehega.

Oma mõtteid ja kommentaare jagab Tartu Kalevi malejuhendaja ning seda spordiala ka teaduslikust perspektiivist vaadelnud Tartu Ülikooli sotsioloogiadoktorant Andre Uibos.

"Nepomnjaštši stiil on kindlasti natuke erinev [Sergei] Karjakinist, kellega Carlsenil oli enne Caruanat veel tegemist ja Caruanast endast ka. Mis puudutab tänapäevast netimalet, kus tippude vahel on mängitud igasuguseid kiirturniire ja nii edasi - ta on kindlasti tuntud nimi, terava mängustiiliga, tal on kogemusi sarnaselt Hikaru Nakamuraga striimimisel. Et enda malemänge kommenteerida," kirjeldas Uibos Vikerraadiole.

"Persona poolest on ta tänapäevane kohane kandidaat. Kindlasti tõmbab ta uut tüüpi vaatajaid. Kuna tal on tegemist olnud ka arvutimängu Dotaga, siis Dotast on natuke publikut oodata. Ta on sellise terava kombinatoorse mängustiiliga. Tegemist on ka emotsionaalse mängijaga."

"Mulle tulevad meelde mõned Twitteri postitused, kus ta on olnud pahane mingite kaotuste peale. Ja nagu tänapäeval sotsiaalmeedias on välja elatud. Tegemist on meediapersooni ja malepersooniga," jätkas Uibos.

"Mänguliselt on ta huvitav ja mis Carlseni puhul on tähtis - Carlsenil on Nepomnjaštši vastu miinusskoor. Ehk klassikalistes mängudes on Nepomnjaštši võitnud erinevatel aegadel neli mängu, Carlsen ühe mängu ja ülejäänud viigis."

Kas enne turniiri võis olla ka mõni muu favoriit? "Seal oli väga palju nimesid. Caruana kindlasti jälle, Anish Giri, Maxime Vachier-Lagrave - nad kõik on saanud väga suuri turniirivõite. Kui mina hakkasin seda turniiri jälgima, siis mul ei olnud tunnet, et ükski neist paistaks välja, vaid just tuleb põnev lahing."

"Põnev ka selle poolest, et ei olnud ainult viigid, mõnel oli ka paar kaotust. Kuidas Nepomnjaštši sai esimese koha - võitis Wang Hao vastu mõlemad mängud. Sealt need punktid tulid. Mängiti võitude peale, mis oli väga huvitav ja hea. Siin tuleb välja ka Nepomnjaštši tugevus - võidule mängimise oskus. Kui ta hoogu satub, siis teha sellist väga head turniiri või tulemust. See paistis välja."

Nepomnjaštši on ise öelnud, et 25-aastaselt hakkas ta malesse senisest tõsisemalt suhtuma ja rohkem tööd tegema. Selle ütlemise põhjal võiks venelast pidada hiliseks arenejaks. Aga tegelikult kehtivad ka Nepomnjaštši maletajatalendi mõtestamisel paljuski samad tõdemused, mis tema eakaaslase Magnus Carlseni osas.

"Carlsen ja Karjakin olid erakordsed lapstalendid, kes said suurmeistriteks 12-13-aastaselt. Nepomnjaštši on tipp olnud juba väga väikesest peale. Klassikalises mõttes on siin ka tegemist lapstalendiga."

Lahing ei ole mitte vaid kahe tugeva maletaja, vaid isiksuse vahel. "Praegu on mõneti olukord, kus on tegemist kahe emotsionaalse mängijaga. Kindlasti tuleb see väga huvitav. Mitte pikk viikiderodu, vaid ka üllatusi sisse."