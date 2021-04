Eesti saalijalgpall liigub professionaliseerumise suunas

Kui mõnikord ei osata või söandata spordis favoriiti välja tuua, siis tänavuse saalijalgpallihooaja finaali puhul seda probleemi pole – selge soosik on valitsev Eesti meister Viimsi. Esimene samm tiitli kaitsmiseks tehti eelmisel laupäeval, kui Tartu alistati kodusaalis 3:1. "Meil ainuke ülesanne on tiitel. Muud me ei mõtle ega vaata. Kindlasti peame võitma," lausus Viimsi eestvedaja Andrei Golovin Vikerraadiole.

Tegelikult oli esimene finaalkohtumine päris tasavägine ja kolmanda värava lõi favoriit Tartu võrku alles eelviimase minuti lõpus. Konkurendist hõredama koosseisuga Ravens saab seeriat nautida. Finaali jõudmine oli klubi jaoks esmakordne saavutus ja õnnestumine.

Tartu Ravensi kapten Kristjan Paapsi: "Konkreetne eesmärk viimastel aastatel on olnud medal. Finaali pääsemine tähendab play-off formaadis juba hõbedat. Meie jaoks oli play-off'ides iga mäng finaali hõnguga. Sealt oligi vaja nii edasi minna, õnnestus Narvat poolfinaalseerias edestada ja oleme täie pühendumusega edasi panemas. Lihtsalt meil pole võidukohustust ja -survet. Tahame võtta parima tulemuse. Pigem ei ole midagi halvasti, kui seeria lõppeb hõbedaga."

Mida ütleb Kristjan Paapsi Viimsi meeskonna kohta? "Vastane on Eesti futsali tipp-punt, kel on olemas vahendid, et saada asja ajada nii professionaalselt kui nad täna seda teevad. Eelarvega on olnud võimalik tuua paar asjalikku välismängijat. Ilmselt sellega koos ka professionaalsemat treeningmetoodikat. Ma arvan, et nad teevad väga head tööd. Nendega mäng ongi mõnus mõõdupuu."

Teie olete jätkuvalt meeskond, kus paberil treenerit pole? "Paberil pole, aga mõne mehe igapäevatöö seda tähendabki. Nad on noortetreenerid teistes Tartus tegutsevates murujalgpalli meeskondades. Oleme täna nii palju aastaid juba koos käinud, et ABC on selge ja mingid asjad on omaks saanud. Suudame üheskoos panna paika adekvaatse plaani."

Paljude jaoks oli Tartu Ravensi finaalipääs üllatus, sest poolfinaalseerias oli kogemuste-eelis selgelt nende vastase ehk Narva Unitedi poolel. Andrei Golovin oskab rääkida Ravensi tugevustest, aga võimalik, et meeskonna praegune otsus mängida ilma peatreenerita tingib ka nende suurima haavatavuse.

"Ega meie jaoks ei ole üldse üllatus, et nad on finaalis. Enne poolfinaalseeriat Narvaga ütlesin päris paljudele, et ma ei oleks nii kindel, et Narva võidab," lausus Golovin. "Ikkagi fifty-fifty. Ravens on päris tugev vastane, seal on toredad mängijad. Head, tugevad, füüsiliselt heas vormis, jooksevad, tugevad löögid. Võib-olla ainuke, mida neil pole - selliseid taktikalisi teadmisi. See ongi nende nõrk koht."

Mõlema meeskonna pallurid on saalijalgpalli juurde jõudnud läbi traditsioonilise jalgpalli. Viimsi klubi vedav seltskond hakkas siseala arendama 15 aasta eest ja Golovin nimetab klubi sisulises mõttes Eestis kõige vanemaks. Tänane ettevalmistus lähtub juba selgelt saalijalgpalli spetsiifikast.

"Need poisid, kes on meie meeskonnas, suurt jalgpalli enam ei mängi. Nad on keskendunud saalijalgpallile. See on natuke teine ala. Tuleme sinna suunda, et oleks sellised mängijad, kes mitte ehk viieaastaselt, aga tuleks 15-aastaselt meie klubisse. Praegu eksperiment käib. Võtsime eelmisel aastal kümme poissi, kes olid tol hetkel 15-16-17 aastat vanad. Nad suvel mängivad suurt jalgpalli, aga terve talv ainult saalijalgpall. Areng on juba näha. Loodame, et kahe-kolme aasta pärast tulevad esindusmeeskonna mängijad."

Kristjan Paapsi ütleb, et saalijalgpalli arendamisel on Eestis käia veel pikk tee. Aga tunneli lõpus valgus paistab. "Täna on Eestis mängijad kõik muru taustaga. Täna teevad noortetööd minu teada Narva, Viimsi ja Tallinna Cosmos peaks ka tegema. Meil on lootus näha kümne aasta pärast vastupidist efekti - nagu see on mujal Euroopas: Hispaanias, Itaalias, Portugalis -, kus lastega hakatakse kõigepealt futsali mängima ja sealt selekteeritakse suurde jalgpalli. Meie teeme täna veel tagurpidi loogika järgi."

Meistritiitli kindlustamiseks tekib Viimsil esimene võimalus tuleval laupäeval. Just siis leiab aset seeria kolmas kohtumine.