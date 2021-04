Liider loovutas Prantsusmaal punkte ja avas konkurentidele ukse

Sealjuures päästis kodumeeskond punkti alles kohtumise lõpuminutitel - 21. minutil viis Montpellier' juhtima Alžeeria koondislane Andy Delort, viigi tõi Lille'ile Luiz Araujo ilus tabamus 85. minutil.

33 mängu pidanud Lille on tabeliliidrina kogunud 70 punkti, aga kõigil neid jälitavatel meeskondadel on peetud üks kohtumine vähem. PSG-l on 66, Monacol 65 ja Lyonil 64 silma, sealjuures lähevad Lille ja Lyon järgmise nädala pühapäeval omavahel vastamisi.

Ligue 1'i resultatiivseim pallur on 21 väravat löönud PSG staar Kylian Mbappe, talle järgnevad 17 väravat löönud Monaco ründaja Wissam Ben Yedder ja Lyoni 16 väravaga abistanud hollandlane Memphis Depay.