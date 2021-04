19-aastane sakslane aitas Dortmundi väravaterohkes kohtumises võiduni

Stuttgart asus kohtumist juhtima 17. minutil Saša Kalajdžici väravast. 1:0 eduseisis mindi ka poolajapausile. Seejärel hakkasid pallid võrku lendama. Esmalt viigistas seisu 47. minutil Jude Bellingham ning viis minutit hiljem viis Dortmundi juhtima Marco Reus. 78. minutil suutis Stuttgart taas viigistada. Sedapuhku oli täpne Daniel Didavi.

Viigiseis kestis vaid kaks minutit, sest siis lõi Dortmundi võiduvärava vahetusmeestepingilt sekkunud 19-aastane Ansgar Knauff. Ühtlasi oli see noore sakslase karjääri esimeseks väravaks esindusmeeskonna eest, mille ta vormistas oma kolmandas Saksamaa kõrgliiga kohtumises.

Liigatabelis on Dortmundil 46 punkti, millega hoitakse viiendat positsiooni. Eespool on Müncheni Bayern (65), RB Leipzig (60), Wolfsburg (54) ja Frankfurdi Eintracht (53). Stuttgart on 39 punktiga üheksas.



Teised tulemused: Müncheni Bayern – Berliini Union 1:1, Frankfurdi Eintracht – Wolfsburg 4:3, Berliini Hertha – Monchenglasbachi Borussia 2:2, Bremeni Werder – RB Leipzig 1:4.