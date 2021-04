Andrei Jämsä otsustas sõudmise EM-ist loobuda

Neljapaat rivistuses Jüri-Mikk Udam (Tallinna SK), Allar Raja (SK Kalev), Tõnu Endrekson (Pärnu SK) ja Kaspar Taimsoo (Viljandi SK) kogus nädalaid vormi võistluspaigast ligemale 800 kilomeetrit lõuna pool asuvas Sabaudias ning võtab asjaosaliste enda sõnutsi EM-i kui tähtsat verstaposti teel mais toimuvale Tokyo OM-i kvalifikatsiooniregatile. Stardiprotokollist leiab 14 riigi koondised, kellest Itaalia, Poola, Suurbritannia, Holland ja Norra teenisid olümpiapileti juba tunamullu Austrias toimunud MMil. Võistluste eelõhtul loositi reedel Eesti aja järgi kell 15.40 teises eelsõidus startivale Eestile vastasteks mullune EM-i pronksmedalist Leedu, Venemaa, Rumeenia ja Tšehhi, kes tõenäoliselt kõik hakkavad ligemale kuu pärast Luzernis kahele järelejäänud Tokyo-pääsmele konkureerima.

Eesti paatkonna ühe staažikaima liikme Raja sõnutsi ollakse lahinguks valmis, kuigi tippvormi rihitakse valikvõistluseks. "Peagi saame konkurentidega vahetu võrdluse. Märkasin isegi, et loosiga saime huvitavasse sõitu. Seni oleme jõudu katsunud kellaga, nüüd aga on platsis maailma parimad," viitas Raja mullusele meistrile Hollandile ja toona hõbeda võitnud Itaaliale. Tippsõudja hindas eelmise hooaja algusega võrdluses enesetunnet märksa paremaks. "Nii ei tunne ainult mina, teisedki on sama meelt, et oleme praegu üksjagu enesekindlamad," avaldas pärnakas.

Eelsõite on kavas kolm, igast kolm kiiremat pääsevad otse poolfinaali. Ülejäänud saavad õlekõrrena kasutada vahesõitu, kust niisamuti kolm saavad 12 parema sekka, et seejärel alustada võitlust A-finaali nimel.

Eestit esindab Vareses teinegi paatkond: äsja Tokyo OM-i Euroopa kvalifikatsioonivõistlusel B-finaali võitnud, ent olümpiapääsmeta jäänud Elar Loot (SAK Tartu) ja Ander Koppel (SK Kalev) lähevad vastamisi 13 koondisega. Selleski paadiklassis on edasipääsusüsteem samasugune nagu neljapaatidele. Eestlased stardivad kell 15.20, vastasteks Iirimaa, Hispaania ja mullu EM-il kuuendaks tulnud Ukraina.

Esiti ühepaadil startima pidanud Andrei Jämsä loobus võistlemisest. "Senised treeningud näitasid, et ma pole valmis sellise tasemega võistlusel konkurentsis püsima, seetõttu pidasin paremaks kõrvale jääda," selgitas Rios neljapaadil pronksi teeninu.

Finaalsõitudest teeb pühapäeval kell 15.20 otseülekande ERR.