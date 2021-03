Eesti jalgpallikoondislane avas USA-s väravatearve

Neljapäeval UTRGV algkoosseisu kuulunud Lillemäe säras võiduväravaga 84. minutil, kui oli nurgalöögi olukorras markeerimata ja lükkas kaaslase söödust palli väravasse, vahendab Soccernet.ee.

Here is the game-winning goal from Mari Liis Lilllemae.