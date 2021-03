Rootsi pealinnas Stockholmis peetavatel iluuisutamise maailmameistrivõistlustel olid avapäeval võistlustules ka paarissõitjad. Lühikava järel on esikohal valitsevad Euroopa meistrid Aleksandra Boikova ja Dmitri Kozlovski.

Venemaa uisuliidu lipu all võistlevad Boikova ja Kozlovski kogusid lühikavas 80,16 punkti, nende enda nimel olev lühikava maailmarekord on 82,34 silma.

Teisel kohal on tiitlikaitsjatest Hiina paar Sui Wenjing ja Han Cong (77,62), kellele järgnevad venelased Anastassija Mišina - Aleksandr Galliamov (75,79). Kahel korral MM-il medalile jõudnud Jevgenia Tarassova ja Vladimir Morozov on 71,46 silmaga neljandad ning viiendal kohal oleval Hiina paaril Peng Cheng - Jin Yang on koos 71,32 punkti.

Järgmised paarid jäävad juba enam kui kuue punkti kaugusele. Vabakava sõidetakse Stockholmis neljapäeva õhtul.

Enne võistlust:

Kokku on võistlustules 24 paari, nende seas ka tiitlikaitsjad Sui Wenjing ja Han Cong. Hiinlased võitsid MM-kulla nii kaks aastat tagasi Jaapanis kui ka neli aastat tagasi Helsingis peetud MM-il. Lisaks on nende auhinnakapis hõbemedal 2018. aasta olümpiamängudelt.

Sui ja Han võistlesid viimati mullu veebruaris, kui võitsid nelja kontinendi meistrivõistlustel kuldmedali. Eelmise aasta MM-i jäi koroonapandeemia tõttu ära, sel sügisel Hiina paar võistlustel ei osalenud.

Hiinlastele pakuvad kindlasti konkurentsi valitsevad Euroopa meistrid, Venemaa uisuliidu lipu all võistlevad Aleksandra Boikova ja Dmitri Kozlovski ning nende kaasmaalased, kahel korral MM-il medalile jõudnud Jevgenia Tarassova ja Vladimir Morozov. Lisaks ka teine Hiina paar, selle hooaja Hiina GP-etapi võitnud Peng Cheng ja Jin Yang ja mullu nelja kontinendi meistrivõistlustel pronksi võitnud Kanada duo Kirsten Moore-Towers – Michael Marinaro.

Lühikavast pääsevad edasi vabakava esitama 20 paari.