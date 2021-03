Laskesuusatamise MK-etapil Nove Mestos võitis laupäevase meeste 10 km sprindi prantslane Simon Desthieux, kellele see on karjääri esimeseks individuaalseks MK-etapivõiduks.

29-aastane prantslane oli finišis rootslasest Sebastian Samuelssonist 2,4 sekundit nobedam, kolmanda koha sai 4,4-sekundilise kaotusega sakslane Arnd Peiffer. Esikolmik läbis mõlemad lasketiirud puhaste paberitega.

Desthieux on küll olümpiavõitja, maailmameister ning üheksakordne MK-etapivõitja, ent kõik need on tulnud Prantsusmaa teatemeeskonna osalisena. Individuaalsetel distantsidel on laupäevane võit tema MK-karjääri esimeseks, pjedestaalile on Desthieux varem jõudnud kuuel korral.

Rene Zahkna lasi samuti nulli, kuid kaotas finišis 1.55,4 ja pääses eelviimasena ehk 59. jälitussõitu. Raido Ränkel sai kahe möödalasu juures 77. koha (+2.30,3).

Pokljuka maailmameistrivõistlustel selle distantsi võitnud rootslane Martin Ponsiluoma sai ühe möödalasu juures 20. koha, kolm möödalasku teinud Johannes Thingnes Bö kaotas küll vaid 38,5 sekundit, kuid see ei andnud enamat 11. kohast.