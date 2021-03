Ainsalu koduklubi sai lõpuminutitel olulise võidu

Skoori avas 87. minutil Liam Jordan ning esimesel üleminutil vormistas Elijah Just lõppseisu. Mõlemad mehed sekkusid seejuures 63. minutil vahetusmeeste pingilt. Eelmises voorus Henri Järvelaiu koduklubi Vendsysseliga peetud kohtumises debüütminutid kirja saanud Ainsalu kuulus ka seekord varumeeste sekka, ent platsile ei pääsenud, kirjutab Soccernet.ee.

Võit tagas Helsingörile voor enne põhiturniiri lõppu koha kuue parema seas, mis tähendab, et jätkatakse heitlust kõrgliigasse viiva koha nimel. Ülesanne on siiski raske, sest praegu jääb Helsingör liidrist Viborgist maha 15 ja teisel kohal olevast Esbjergist kümne punktiga, ka kolmandal kohal olev Silkeborg on kaheksa punkti kaugusel.

