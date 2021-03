Kolm Eesti sulgpallurit osalevad kõrgetasemelisel Baseli turniiril

Kui veebruari ainsaks märkimisväärseks rahvusvaheliseks sulgpalliturniiriks jäi 16.–20. veebruarini Soomes Vantaas peetud segavõistkondade EM-võistluste finaalturniir Vana Maailma kaheksa tugevama koondise osavõtul, siis märtsikuises sulgpallikalendris on endiselt võimutsevale viirusele vaatamata kaks tugevat turniiri, Šveitsis ja Inglismaal.

Turniire pidanuks algselt olema kolm, kuid sakslased tõstsid koroonaepideemia ees siiski käed püsti ning 9.–14. märtsini Mülheimi kavandatud Yonex German Open jääb ära. Ikooniline All England Open 17.–21. märtsini Birminghamis tänase seisuga toimub nagu ka oma kolmekümnendat aastapäeva tähistav Yonex Swiss Open sel nädalal Baselis.

Alanud nädalal kehtestatakse Šveitsi suuruselt kolmandas linnas Baselis "sulgpallimull". 2.–7. märtsini kuulsas St. Jakobshalles peetav turniir kuulub HSBC BWF World Touri Super 300 kategooriasse ning selle auhinnafond on 140 000 dollarit. Eelülesandmiste põhjal pole Šveitsis tugevamatest kohal Jaapani, Hiina ja Taiwani sulgpallureid.

Eesti on Baselis esindatud kahes mänguliigis. Naiste üksikmängus valisid korraldajad 32 osaleja sekka Kristin Kuuba (BWF-i edetabeli 55.), naiste paarismängus on mänguõigus Kati-Kreet Marranil ja Helina Rüütlil (edetabelis 61. koht). Triitoni juhi ja peatreeneri Mart Siliksaare sõnul on kõik kolm rasketele aegadele vaatamata saanud korralikult harjutada ning mänguvorm peaks olema korralik.

Naiste üksikmängus on esimene asetus jaanuaris Bangkokis kaks turniiri võitnud ning kolmandal finaali jõudnud Carolina Marinil (Hispaania). Valitseva olümpiavõitja finaalivastaseks peaks tabeli järgi olema valitsev maailmameister Pusarla Venkata Sindhu (India). Poolfinaalikohta ennustab edetabel Pornpawee Chochuwong'ile (Tai) ja Mia Blichfeldtile (Taani).

Just maailma reitingus 11. kohal paiknev 23-aastane Chochuwong ongi Baselis Eesti esireketi Kuuba esimene vastane. Bangkokis peetud World Touri finaalturniiril mängis tailanna end kodurahva ees välja poolfinaali, kus kaotas Marinile mõlemas geimis 13:21. Selle paari võitja saab 16 parema seas mängida kas Gregoria Mariska Tunjungi (Indoneesia) või Line Höjmark Kjärsfeldti (Taani) vastu.

Naiste paarismängus on Marrani ja Rüütli vastas teiselpool võrku Kilasu Ostermeyer ja Franziska Volkmann. Koos on sakslannad viimatises maailma edetabelis 165. kohal (koos Eva Janssensiga kuulub Ostermayerile koguni 84. koht), mullu sügisel jõuti nii Saarbrückenis kui ka Odenses kaheksandikfinaali.

Teises ringis ootavad selle paari võitjat kindlasti taanlased, kas viienda asetusega Maiken Fruergaard ja Sara Thygesen või Julie Finne-Ipsen ja Mai Surrow. Baseli turniiri finaalipaar peaks edetabeli põhjal tulema Aasiast: Jongkolphan Kititharakul ja Rawinda Prajongjai Taist ning Mei Kuan Chow ja Meng Yean Lee Malaisiast.