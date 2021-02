Pettunud Tomingas: see oli algusest lõpuni täielik kannatamine

Tomingas jättis mõlemas lasketiirus püsti ühe märgi ja finišis kogunes maailmameistriks kroonitud Tiril Eckhoffile kaotust 2.17. See andis eestlannale 45. koha.

"Ei ole seda hoogu sees, mis võiks olla," rääkis Tomingas finiši järel ERR-ile. "Täielik kannatamine oli täna, ma ei teagi, mis ettevalmistusega eile või täna hommikul pange panin. Algusest lõpuni oli kannatus."

Eesti parimana pääses lisaks Tomingasele pühapäevasesse jälitussõitu ka Johanna Talihärm, kes kaotas kolme möödalasu juures 1.52,3 ja sai 32. koha. Regina Oja leppis 83. kohaga.

"Ei olnud üldse sellist tunnet, et suudaks hambad ristis vajutada, igatepidi oli kehv. Homme hakkan tagaotsast ronima, ega midagi hiilgavat ilmselt ei tule," tõdes Tomingas. "Suuskade poolest oli okei. Külm lumi on natuke uimane, aga rada ise on kõva ja oli hea sõita."