Tomingas MM-i eel: olud on rasked, määrdemehed peavad hädast välja aitama

Kolmapäevases segateatesõidus teevad oma esitused kõigepealt mehed, seejärel naised. "Kui muidu olen harjunud teatevõistlusel sõitma kahekilomeetrist ringi, tuleb nüüd 2,5-kilomeetrist sõita," sõnas Tomingas intervjuus ERR-ile.

"Oleme siin kaks päeva olnud, tunne on nagu ikka. Võistluseelsed treeningud, täna lahtisõit. Rajaolud on keerulised, aga mis seal ikka, tuleb hakkama saada. Minule olud kindlasti kasu ei too, rajal libisemisfaasi väga ei ole. Usun, et meie määrdemehed teevad head tööd ja aitavad hädast välja," rääkis Eesti ankrunaine.

"Kui eelnevatel aastatel on mul MM-i ajal eelneva vormiga võrreldes olnud pigem ärakukkumine, siis minu soov selleks MM-iks on see, et sellist ärakukkumist ei toimu," sõnas Tomingas oma eesmärkide kohta.

Otseülekanne segateatesõidust algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kolmapäeval kell 15.45.