Eckhoff ERR-ile: olen rahul, et suutsin oma emotsioonidest üle olla

Laupäevasel 7,5 km sprindidistantsil lasi 30-aastane norralanna keerulistes ilmastikutingimustes maha kõik kümme märki ja võitis võistluse 12-sekundilise eduga prantslanna Anais Chevalier-Bouchet' ees.

Eckhoffile on see karjääri teiseks individuaalseks MM-kullaks, sprindidistantsil triumfeeris ta ka viis aastat tagasi kodupubliku ees. Pokljukast noppis ta juba teise kulla, sest Norra võitis ka kolmapäevase segateatesõidu.

Tiril, kui magusalt tänane võit maitseb?

See on väga hea, ma olen väga rahul. Oli väga keeruline võistlus, olen väga õnnelik, et suutsin kõvasti sõita ja kõik märgid alla lasta. Olen väga-väga õnnelik.

Kas on eriline võita sellistes tingimustes?

Täna olen väga rahul sellega, et suutsin olla oma tunnetest ja emotsioonidest üle ning olla vaimselt kindel. Olen väga õnnelik.

Ja pühapäeval tuleb kolmas kuldmedal?

Vaatame, annan endast parima!