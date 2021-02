Suurepärane sõiduaeg Talihärma ei rõõmustanud: tiirudes läks jamasti

Talihärm eksis lamadestiirus ühel ja püstitiirus kahel lasul ning kaotas finišis 1.52,3, protokolli märgiti 32. koht. Sealjuures oli tema sõiduaeg paremuselt 11., kaotust parimatele kogunes veidi üle 30 sekundi.

"Üks pool oli korralik, teine ei olnud," tunnistas Talihärm ERR-ile. "Kahju, et tiirus ei õnnestunud, aga olid ka keerulised tuuleolud. Püstitiirus ei saanud relva kuidagi kontrolli alla."

"Mul oli rajal päris hea tunne, kuulsin tagasisidet, et liigun hästi - aga polnud ka sellist tunnet, et nüüd on elu sõit. Lihtsalt jaksasin pingutada," sõnas eestlanna. "Mulle tundub, et kõvem rada sobib mulle vist rohkem. Täna ei jää pigem rahule, sest lasketiirudes läks jamasti. Täna ei näinud hiiri ka," vihjas Talihärm kolmapäevasele kogemusele.