Eesti jalgpallikoondise ääreründaja liitus Tšehhi kõrgliigaklubiga

"Olin väga õnnelik, kui sain Floralt uudise, et Tšehhi klubi on minust huvitatud. Tahan välismaal end proovile panna," kommenteeris järgmise hooaja lõpuni kestva lepingu sõlminud 24-aastane Sinjavski Flora kodulehele. "Eesmärk on teenida võimalikult palju mänguaega. Saan aru, et kõik algab otsast peale ja pean end tõestama, et väärin algkoosseisus kohta."

1919. aastal algselt Poola klubina asutatud Karvina on on aastate jooksul vahetanud nime üheksa korda – aastast 2008 kannab klubi MFK Karvina nime. Karvina viimane tiitel jääb hooaega 2015/16, kui võideti Tšehhi esiliiga ning tõusti tagasi kõrgliigasse. Pärast seda on oldud kõrgliiga keskmikud: korra on saavutatud viies ja korra neljas koht. Hetkel platseerub klubi 18 klubist koosnevas kõrgliigas 11. kohal, olles 17 mänguga teeninud 21 punkti.

"Vlasi Sinjavskil on hea võimalus ennast Tšehhi kõrgliigas proovile panna. Kui vaadata tema potentsiaali, siis tal on head eeldused mängimaks kõrgemal tasemel, nüüd on vaja seda potentsiaali realiseerida. Tšehhi kõrgliiga peaks talle hästi sobima, kuna seal eeldatakse temalt head tehnilist jalgpalli," ütles Flora spordidirektor Norbert Hurt.

Sinjavski liitus Floraga Nõmme Kaljust 2018. aasta suvel. Selle ajaga jõudis ääreründaja Flora särgis osaleda 70 Premium Liiga kohtumises, lüües 12 väravat ja andes 15 resultatiivset söötu. Kahe ja poole aastaga võitis Sinjavski Flora särgis kaks Eesti meistritiitlit, ühe karika ning ühe superkarika.

Eesti A-koondist on Sinjavski seni esindanud seitsmel korral.