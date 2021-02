Tunjov andis väravasöödu ja aitas SPAL-i noored suure võiduni

Piht reedeses mängus kaasa ei teinud, ent Tunjov sai kirja kõik 90 minutit, vahendab Soccernet.ee. Tunjov sai viimase värava olukorras ka särada, kui andis Alessio Pinottile hea läbisöödu.

Reedel sai Milano Interi eest oma esimese liigamängu kirja Oliver Jürgens, kes sekkus Cagliari vastu 73. minutil vahetusest. Selleks ajaks olid 1:1 lõppenud mängu väravad juba löödud.

Primavera liigat juhib Martin Vetkali koduklubi Roma kaheksast voorust teenitud 21 punktiga. SPAL on seitsme mänguga teeninud 14 punkti ja tabelis annab see kolmanda koha, 11 punkti kogunud Inter on viies.