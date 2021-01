Kapten Tunjov ja Piht aitasid SPAL-il lõpetada Roma ülevõimu

Sunnitud pausilt naasnud Itaalia noorteliigas ehk Primaveras lõpetas Georgi Tunjovi ja Kristofer Pihti koduklubi SPAL seni vaid võite tunnistanud liigaliidri AS Roma kaotuseta teekonna, võttes koduväljakul 1:0 võidu.

Mängu ainsa värava lõi nurgalöögist tekkinud olukorra järel juba 8. minutil ründaja Alessio Pinotti. Kaptenipaela kandnud Tunjov viibis väljakul kogu kohtumise, Piht sekkus tipuründaja kohale viimaseks pooltunniks. Mängu protokollis oli korraga tervelt kolm Eesti jalgpallurit, sest Roma eest oli üles antud ka Martin Vetkal, kuid platsile 16-aastane eestlane siiski seekord ei pääsenud, kirjutab Soccernet.ee.

Tulise ja võitlusliku mängu järel, näiteks saadeti platsi äärest minema kohtunikuga vaielnud SPAL-i peatreener Giuseppe Scurto, kes seejärel hoolealustele teiselt poolt aeda juhiseid karjus, võis SPAL endale juubeldamist lubada, sest Roma oli seni võitnud kõik kuus kohtumist väravate vahega 21:8. Samas on ka SPAL ise siiani kaotuseta, sest viiest mängust on neil kirjas kolm võitu ja kaks viiki. Tabelis tõusti Roma järele teiseks, seejuures on SPAL-il pealinlastest kaks mängu vähem peetud.

