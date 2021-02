Kriisa viskas USA ülikooliliigas esimese korvi

Arizona Wildcatsi meeskond pidi võõrsil tunnistama Colorado Buffaloesi 82:79 (41:32) paremust ning jätkab hooaega 13 võidu ja kuue kaotusega (oma konverentsis 7-6).

Kriisa alustas varumängijate pingilt, aga viibis platsil 16 minutit, viskas kolm punkti (kaugvisked 1/4), võttis ühe lauapalli, andis ühe resultatiivse söödu ja tegi kaks viga.

His first points as a Wildcat. Congrats



UA 62, CU 59 | 8:22 2nd



@FS1 pic.twitter.com/3Fgz2RWvZB