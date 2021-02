Kerr Kriisa tegi Arizona eest kauaoodatud debüüdi

Suvel Arizona ülikooli õppima ja korvpalli mängima läinud Kriisa ei saanud NCAA-lt kohe mänguluba ja see anti talle alles vahetult enne jõule. Neljapäeval tegigi Eesti koondislane kauaoodatud debüüdi, ent Arizona jäi Salt Lake Citys Utah'le alla 58:73.

Kriisale jätkus mänguaega pea 19 minutit, kuid ta eksis mõlemal kaugviskel ja punktiarvet seekord veel ei avanud. Debüüdil kogunes tema arvele kaks resultatiivset söötu ja üks vaheltlõige. Arizona resultatiivseim oli 17 punkti visanud Azuolas Tubelis.

"Ta vääris väljakul olemist ja veidi nägime ka tema sädet," rääkis Arizona peatreener Sean Miller Kriisast. "Mul on hea meel, et ta sai meid täna aidata. Ta tegi väljakul häid asju ja mida aeg edasi, seda paremini ta sisse elab."

Arizona on sellel hooajal võitnud 13 ja kaotanud viis mängu. PAC-12 konverentsis annab see praegu neljanda koha.

OFFICIAL | Freshman guard @KerrKriisa is eligible to play in games, beginning with tonight's game at Utah (5pm, @FS1).#APlayersProgram | #BearDown pic.twitter.com/fdoxVMh7CC