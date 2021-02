PSG sai Pochettino käe all esimese kaotuse ja langes kolmandaks

Laurent Abergel viis kodumeeskonna 36. minutil juhtima, Neymari täpsed penaltid 45. ja 58. minutil viisid omakorda ette tiitlikaitsja, kuid Yoane Wissa 80. ja Terem Moffi 90+1. minuti tabamused tõid Lorientile siiski ülitähtsa võidu.

Thomas Tuchelilt ohjad üle võtnud Mauricio Pochettino käe all oli PSG seni võitnud neli ja viigistanud ühe matši, kuid nende mängupilt ei ole olnud veenev.

Paar tundi hiljem mänginud Lillle kasutas oma võimaluse ära, alistas Yusuf Yazici väravast 1:0 Dijoni ja tõusis tabeliliidriks.

Viimased neli mängu võitnud Lille'il on 48 punkti, reedese võiduga Bordeaux' üle teiseks tõusnud Lyonil on 46 ning PSG-l 45 silma. Teise järjestikuse võidu teeninud Lorient on kogunud 18 punkti, tabelis on nad 18. kohal.