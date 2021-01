PSG nimetas peatreeneriks endise kapteni Pochettino

Jõuludel senise peatreeneri Thomas Tucheli vallandanud PSG sõlmis argentiinlasega 2022. aasta juunini kestva lepingu, andis klubi laupäeval teada.

48-aastane Pochettino juhendas aastatel 2014-19 Tottenham Hotspuri, tema käe all saavutas Londoni klubi hooajal 2016/17 Inglismaa kõrgliigas teise koha ning jõudis kaks kevadet hiljem Meistrite liiga finaali. Argentiinlane vallandati 2019. aasta novembris.

Mängijana esindas Pochettino PSG-d kolmel hooajal (2000-03) ja krooniti klubi ridades 2001. aastal ka Intertoto karikavõitjaks. Samuti on argentiinlane kandnud PSG kaptenipaela.

"On suur au ja õnn olla PSG uueks peatreeneriks," sõnas Pochettino. "Soovin klubi juhatust usalduse eest tänada. Nagu te teate, on sellel klubil minu südames alati olnud eriline koht. Mul on siit suurepärased mälestused, eriti Parc des Princes'i unikaalsest atmosfäärist. Naasen ambitsioonikalt ja ootan koostööd mitmete maailma talendikamate mängijatega."