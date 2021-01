Kalevi sõudebaas Pärnus läbib uuenduskuuri

Mullu septembris oli suurpäev Rääma sõudekeskuses Pärnu jõe paremkaldal, sest avati päris uus hoone. Sõudetreener Matti Killing, kes Kalevi sõudebaasi juhib, võttis samuti ülejõelaste pidustustest osa, sest tähistati ju Pärnu sõudjate treeningtingimuste olulist paranemist.

Tema enda juhitavas Kalevi baasis tegid neljapäeva hommikul trenni Ander Koppel, Jüri Mikk-Udam ja Tõnu Endrekson. Endreksonil on olnud pikk ja edukas sportlastee ja ta on rääkinud sellele pärast olümpiat punkti panemisest, Udamil ja Koppelil on kõik alles ees ja neile pannakse suuri lootusi. Ehk on treeningtingimuste paranemisel positiivne mõju ka meeste tulemustele.

"Loodame, et see asi ikkagi reaalsuseks saab ja kusagil mingit äkkolukorda ei teki," ütles sõudetreener ja Kalevi sõudekeskuse juhatuse liige Matti Killing ETV-le. "Nii lähedal me ei ole asjale olnud veel. Ehitajatega on meil ka kokkulepped olemas. Kui kõik klapib, hakkame kevadel tegema ja suvega tahaksime valmis saada."

Oluline on, et sõudekeskus saab ventilatsiooni, millest on suurt puudust tuntud. Kaspar Taimsoo on selles baasis juba väga kaua treenigutel käinud. "Matti juba alustas rääkimist 2007, kui ma tulin, et siin varsti teeme, et siin varsti tuleb. Et planeerime ja vaatame ja kirjutame projekte," lausus Rio olümpiapronks.

"Nüüd tundub, et lõppude lõpuks head uudised on tõesti väga-väga lähedal. Sellest ei võida mitte ainult meie, vaid ka kohalikud noorsõudjad. Mis tegelikult ongi praktliselt kõige tähtsam."

Sõudekoondise peatreener Veikko Sinisalo ei kurda praegustegi tingimuste üle. "Me oleme siin rahvuskoondisega treeninud poolteist aastat ja ma olen küllaltki rahul selle baasiga," lausus soomlane. "Muidugi oleks parem, kui siin oleks suurem jõusaal, aga siiani on kõik hästi. Sportlased on paremaks läinud ja kõik on hästi. Meile meeldib siin."