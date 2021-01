IBU terav raport süüdistab endist presidenti süstemaatilises korruptsioonis

Rahvusvahelise Laskesuusatamise Liidu (IBU) sõltumatu uurimiskomisjoni (ERC) sõnul on nad leidnud tõendeid aastatepikkusest süstemaatilisest korruptsioonist ja ebaeetilisest käitumisest. Süüdistuse keskmes on organisatsiooni veerand sajandit juhtinud Anders Besseberg.

ERC raport avalikustati kaks aastat kestnud uurimise tulemusena, komisjoni esimeheks oli ka Maailma Antidopingu Agentuuris WADA-s sarnast rolli täitnud Jonathan Taylor.

Protsessi algatas IBU president Olle Dahlin pärast ametisse vannutamist 2018. aasta septembris, et uurida organisatsiooni varasema presidendi Bessebergi ja endise peasekretäri Nicole Reschi suunas tehtud dopingu-, pettus- ja korruptsioonisüüdistusi. Aastatel 1992-2018 IBU-d juhtinud Besseberg kinnitab jätkuvalt, et ei ole midagi valesti teinud, kuid komisjoni lõppraport näitab teda väga halvas valguses.

IBU ERC kirjutab raportis, et Bessebergi pühendumus puhta spordi eest võitlemisele oli "näitemäng". "Sellele aitas kaasa kõikvõimalike elementaarsete kaitsemeetmete puudumine, mis jättis kõik usaldusväärsust puudutavad otsused ainult organisatsiooni presidendi ja tema liitlaste kätesse. Puudusid igasugused kontrollimehhanismid, puudus läbinähtavus ja aruandekohustus, mis oleks neid ausal teel hoidnud," seisab raportis, lisades, et Besseberg ja tema liitlased IBU juhatuses "andsid endast absoluutse miinimumi, mis oli vajalik jätmaks võltsi muljet spordiala auväärsusest".

Komisjon leidis, et Besseberg eelistas ja kaitses Venemaa huve "sisuliselt kõigis oma tegudes" ja toonitab, et see ületas ratsionaalsuse piirid. Näiteks olevat norralane toonasele Venemaa Laskesuusatamise Liidu presidendile Aleksandr Tihhonovile pakkunud võimalust jätkata IBU asepresidendina ka pärast seda, kui viimasele esitati süüdistus mõrvakatsele kaasa aitamises. Raportis seisab veel, et kui venelane üritas Reschile 2009. aastal pakkuda altkäemaksu, et lõpetataks kolme EPO-t tarvitanud Venemaa koondislase vastu algatatud dopinguuurimine, ei soostunud Besseberg Tihhonovit ametist eemaldama.

Kui IBU juhatusele esitati 2014. aastal tõendeid sellest, et toonane Venemaa alaliidu president Aleksandr Kravtsov üritas sama aasta IBU kongressil väidetavalt hääli osta ning kui järgmisel aastal leiti Antholz-Anterselva MK-etapilt kasutatud EPO-süstal, ei astunud Besseberg komisjoni sõnul piisavaid samme. Venelased pakkusid Bessebergile aastate jooksul väidetavalt erinevaid kinke, näiteks maksti kinni tema jahiretked, kallid luksuskellad ja talle pakuti prostituutide teenuseid.

Ka endist peasekretäri Reschi süüdistatakse Venemaa laskesuusatajaid soosivas käitumises, näiteks olevat ta pakkunud Sotši olümpial medalile tulnud Olga Zaitsevale, Jana Romanovale ja Olga Viluhhinale strateegilist nõu, kuidas Spordiarbitraažis oma apellatsioone esitada.

Nii Bessebergile kui Reschile on esitatud kriminaalsüüdistused ja IBU ERC on oma leide vastavate võimudega jaganud. Uurimise käigus töötati läbi enam kui 70 000 dokumenti ja elektroonilist faili, intervjueeriti 60 inimest.

"Oleme šokeeritud õiguserikkumistest, mida sõltumatu uurimiskomisjon oma raportis kirjeldab," sõnas IBU praegune president Olle Dahlin organisatsiooni pressiteate vahendusel. "Samas oleme tänulikud, et komisjon tõendid päevavalgele tõi. Viimasel kahel aastal loodud üksuste ja läbi viidud juhtimisreformide tõttu saame öelda, et praeguseks loodud kaitsemehhanismid välistavad millegi sellise kordumise."

"Need on hirmuäratavad avastused," rääkis NRK-le kahekordne maailmameister Vetle Sjastad Christiansen. "Tundub, et IBU on Venemaa süstemaatilist dopingupettust silmas pidades teinud väga kehva tööd. Sportlased on kannatajateks - meie oleme need, kes peavad petturite vastu võitlema."

"Ei ole saladus, et talle [Bessebergile] meeldib jahil käia, aga ma olen üllatunud - neid reise kasutati tema vaigistamiseks," lisas sportlane.