Altkäemaksu võtnud endisele IBU presidendile esitati süüdistus

Kaks aastat tagasi avalikustas IBU sõltumatu uurimiskomisjon ERC raporti, milles süüdistas alaliitu 25 aastat juhtinud Bessebergi Venemaa huvide kaitsmises ning riigi spordijuhtidelt pistise võtmises.

Toonases raportis kirjutas IBU ERC, et Bessebergi pühendumus puhta spordi eest võitlemisele oli "näitemäng".

Komisjon leidis, et Besseberg eelistas ja kaitses Venemaa huve "sisuliselt kõigis oma tegudes" ja toonitas, et see ületas ratsionaalsuse piirid. Näiteks olevat norralane toonasele Venemaa Laskesuusatamise Liidu presidendile Aleksandr Tihhonovile pakkunud võimalust jätkata IBU asepresidendina ka pärast seda, kui viimasele esitati süüdistus mõrvakatsele kaasa aitamises.

Kui IBU juhatusele esitati 2014. aastal tõendeid sellest, et toonane Venemaa alaliidu president Aleksandr Kravtsov üritas sama aasta IBU kongressil hääli osta. Venelased pakkusid Bessebergile aastate jooksul väidetavalt erinevaid kinke, näiteks maksti kinni tema jahiretked, kallid luksuskellad ja talle pakuti prostituutide teenuseid.

Viimased viis aastat on juhtumit uurinud Norra majandus- ja keskkonnakuritegudega tegelev asutus Ökokrim, kes leidis, et Besseberg rikkus koos toonase IBU peasekretäri Nicole Reschiga seadusi aastatel 2009-18. "Ökokrimi arvates on piisavalt tõendeid kinnitamaks, et süüdistatav võttis kümneaastase perioodi vältel järjepidevalt vastu altkäemaksu," vahendab Reuters Norra prokuröri Marianne Djupeslandi sõnu.

Ökokrim tegi uurimise käigus koostööd Austria, Tšehhi, Liechtensteini ja Kanada võimudega. Süüdimõistev otsus võib Bessebergi vangi saata kuni kümneks aastaks.