Morozov: kui tervis vastu peab, siis ikka tahaks mängida, vanus veel lubaks

Mullu käis ta Levadia U-21 eest platsil 27 korral ja sai hooaja peale kirja ligi 2300 minutit. See tähendab, et põlvemured on pigem möödanikud ja saab mängida küll, kirjutab Soccernet.ee. Levadia esindusmeeskonna plaanidesse ta esialgu ei kuulu, aga äkki veel kunagi siiski?

"Kui oled olnud profijalgpallur, siis tahad alati mängida, seda tahet ja mänguisu nii lihtsalt ära ei kaota," tunnistas 31-aastane keskkaitsja usutluses ajakirjale Jalka.

Ta möönis, et kui mõni Premium liiga klubi talle mitmeaastast lepingut pakuks, siis võtaks ta esialgu mõtlemisaja. "Kindlasti ma arutaks seda ja vaagiks plusse-miinuseid. Vanus on ka juba selline ja kõrgliigas on sisse tulnud pikem mängupaus... Samas kui saaksin ennast vormi ajada, siis võibolla saaks sellest asja."