Märtsis alustatakse jalgpallikohtunike baaskursusega

"Esimeses osas spetsialiseerume suures osas abikohtuniku tööle, mis sisaldab nii teooriat kui praktikat. Räägime kohtunikutöö alustõdedest ning teeme läbi liikumisi ja harjutame liputehnikat. Pärast selle koolituse lõppu saavad osalejad klubikohtuniku staatuse, mis võimaldab neil teenindada teatava tasemeni noortemänge ja jalgpalliliidu määramisi abikohtunikuna," selgitas kohtunike osakonna spetsialist ja FIFA kategooria abikohtunik Neeme Neemlaid kursuse ülesehitust.

Esimese osa lõppedes saavad kohtunikud kolm kuud praktiseerida õpitut mängudes ning seejärel läbitakse juulis teine etapp. "Koolituse teises osas on rõhk väljakukohtuniku tööl, kus minnakse süvitsi nii reeglite tundmise kui praktiliste mänguolukordadega. Pärast seda ootavad potentsiaalselt ees esimesed määramised väljakukohtunikuna," jätkas Neemlaid

Möödunud aastal sisse viidud uuendus, millega muudeti varasemalt kolme nädala jooksul toimunud kursus kaheks osaks, on EJL-i kohtunike osakonna sõnul ennast igati õigustanud. "Oleme selle muudatusega väga rahul. Enne said noored kohtunikud kolme nädala jooksul liiga palju infot ja esimestele mängudele vastu minnes oli ebakindlus suurem. Nüüd oleme info jaganud kaheks ja vahetult õpitud teadmisi on kergem praktiseerida," sõnas Neemlaid.

Osalejate tagasiside põhjal on võrreldes varasemaga muutunud paindlikumaks ka koolituste korraldus. "Oleme sel aastal koolitused jaganud erinevate kuupäevade ja asukohtade vahel, et pakkuda osalejatele valikuvõimalust. Lisaks on võimalik koolituse osasid läbida erinevates linnades," märkis Neemlaid.

2020. aasta teises pooles alustasid Eesti Jalgpalli Liidus tööd kohtunike regioonijuhid ning see projekt on kaasa aidanud ka uute kohtunike koolitamisele. "Tänu uutele regioonijuhtidele viisime edukalt läbi kohtunike koolid möödunud aasta lõpus ja saame tänavu kursusi teha mitmetes erinevates piirkondades. Eelmistel aastatel toimusid koolitused mõnes üksikus linnas, kuid nüüd jõuame rohkemate inimesteni. Käimasoleva aasta üks eesmärk on suurendada kohtunike arvu Viljandi-, Valga-, Põlva-, Võru- ja Ida-Virumaal, kus seni on aktiivsete kohtunike osakaal natuke väiksem olnud," lausus Neemlaid.

Kohtunike kooli oodatakse kõiki jalgpallihuvilisi alates 15. eluaastast. Esialgu on koolitused planeeritud füüsiliste kohtumistena, kuid piirangute rakendumisel ollakse valmis kursusi läbi viima ka e-õppe vormis. Koolituse täpsed kuupäevad ja lisainfot leiab Eesti Jalgpalli Liidu kodulehelt.