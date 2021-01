Statistika: Eesti talispordi hooaja punktiskoor ületab juba mulluse

Eesti talispordis on olnud ka edukamaid aastaid kui tänavune, kuid mullusega võrreldes on meie sportlaste punktisaak maailma karika sarjas juba praegu suurem, kui eelmisel hooajal kokku.

Laskesuusatamise 150 punktist 120 on sel talvel teeninud Tuuli Tomingas, kes oma parimal võistlusel hooaja alguses saavutas seitsmenda koha. Punkte on teeninud ka Johanna Talihärm ja Rene Zahkna. Laskesuusatamises saavad teatavasti MK-punkte 40 paremat, kui teistel suusaaladel tuleb punktide teenimiseks jõuda 30 hulka.

Seega objektiivsuse huvides, kui punktisüsteemid oleksid sarnased, siis peaks nähtavas tabelis esikohal olema hoopis kahevõistlus ja laskesuusatamine kolmandal kohal.

Kahevõistluse kõik 111 punkti on teeninud üks mees - Kristjan Ilves. Novembris saavutas ta kahel etapil viienda koha ning paremuselt kolmandaks tulemuseks on samal nädalavahetusel saadud 18. koht. Kaheksast võistlusest kuuel on Ilves jõudnud punktidele.

Meie edukaim talisportlane, freestyle-suusataja Kelly Sildaru eelmisel hooajal MK-sarjas ei võistelnud, kuid sel talvel on ta kahe võistlusega kogunud 96 punkti.

Hiljuti tuli kolmas koht Big Air hüpetes ning novembrikuisest pargisõidust läksid kirja seitsmenda koha punktid - seal võitis Sildaru kvalifikatsiooni, kuid loobus finaalist.

Nagu kahevõistluses ja freestyle-suusatamises on ka suusahüpetes kõik MK-sarja punktid teenitud ühe sportlase poolt. Artti Aigro on 30 parema hulka hüpanud viiel võistlusel - parimateks tulemusteks 14. koht Rukal ja 24. koht Titisee-Neustadtis.

Ja olemegi jõudnud murdmaasuusatamiseni, mille asetasin tabelis viimaseks, ehkki punktide kogusumma on lausa 64. Põhjuseks on tänavu kehtima hakanud uuendus, mille kohaselt ka teatesõidud annavad võistlejatele boonuspunkte individuaalarvestuses.

Vana süsteemi järgi oleks Eestil punkte kaheksa: Marko Kilp ja Martin Himma said mõlemad ühel sprindietapil 27. koha. Lisapunkte andis mõlemale teatesprindi 12. koht ja pühapäeval teenisid punkte kõik Eesti suusatajad, kes teatesõidus võistkonda kuulusid.