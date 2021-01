Kahte koosseisu mängitanud Paide korraldas Tammeka vastu väravatesaju

Paide mängitas kohtumise jooksul kahte erinevat koosseisu. Avavärava autoriks oli juba komandal minutil Sekyere Deabeas. Teine värav sündis avapoolaja lõpuminutil, kui penaltist oli taaskord täpne Deabeas.

Teisel poolajal vahetas Paide Linnameeskonna peatreener Vjatšeslav Zahovaiko kogu koosseisu ning seejärel olid väravate autoriteks Hadji Drahme (48. ja 89. minut), Henri Anier (71.), Jaagup Luts (74.) ja Edrisa Lubega (82.).

"Lähtusime sellest, et tahtsime mängitada kõiki mehi võrdselt 45. minuti kaupa. Eks ta alguses ole rabe, see on tavapärane. Suhtumine oli tasemel, meeskond näitas head minekut," ütles Zahovaiko mängujärgses intervjuus.