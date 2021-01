Tüdrukud said raskuste kiuste piirkondlikelt jalgpallitreeningutelt väärt kogemusi

Juulist kuni oktoobrini korraldati kogunemisi vähemalt korra kuus neljas eri piirkonnas ning osalejateks olid tüdrukud sünniaastatega 2007-2008 (erandina ka 2006). Põhja-Eesti klubide mängijad treenisid Tallinnas ning kogunemistel käidi kahes grupis. Ida-Eesti mängijad kogunesid Sillamäel ja Jõhvis ning Lõuna-Eestis viidi treeninguid läbi Tartus. Lääne-Eestis oli treeningtegevus üles ehitatud teistest piirkondadest erinevalt. Varasematel aastatel kogunesid mängijad ühistreeninguteks Pärnus või Kuressaares. Selleks et vähendada saare ja mandri vahelist liikumist, korraldati nüüd treeninguid FC Kuressaare ja Pärnu Vapruse U-14 gruppide juures, kuhu kaasati ka sama vanuseklassi mängijad piirkonna teistest klubidest.

Peatreeneritena lõid möödunud aastal trennides kaasa Kelly Rosen (Põhja-Eesti), Sirje Roops (Lõuna-Eesti), Kalmer Klettenberg (Ida-Eesti) ja Kaire Palmaru (Lääne-Eesti). Neid aitasid abi- ja väravavahtide treeneritena Ljubov Maksimova, Deniss Samoilov, Imbi Hoop, Martin Kaalma, Ermo Ojaste, Artjom Golubev ja Ruslan Mironov. Lisaks käisid kogunemistel erinevad noortekoondiste treenerid, klubitreenerid, füsioterapeudid ja videoanalüütik.

Traditsiooniliselt on hooaja lõppedes kõigi piirkondade peale peetud ühine turniir, kuhu kutsutakse aasta jooksul enim silma paistnud mängijad. Sel aastal jättis plaanidele paratamatult oma jälje COVID-19 pandeemia ning turniiri asemel otsustati piirkondadesiseselt läbi viia treeningmänge. Treeningkohtumisi õnnestus korraldada Pärnus, Tartus ja Kuressaares, kuid nakatumisnäitajate tõusu tõttu tuli need Ida- ja Põhja-Eesti piirkonnas ära jätta.

Vaatamata erinevatele raskustele, usub projektijuht Kaire Palmaru, et möödunud aastanumbri sees läbi viidud tegevustega võib rahule jääda. "Olen nõus, et korraldusliku poole pealt oli 2020. aasta proovile panev, aga saime hakkama. Arvestades pidevalt muutuvaid olusid ja tingimusi ning pidades silmas, et rahvusvahelisel tasemel jäid mängijad sel aastal mitmetes vanuseklassides mängukogemusest ilma, peame olema tänulikud, et saime piirkondlikke treeninguid läbi viia," ütles Palmaru.

Tema sõnul suudeti esialgsetest plaanidest realiseerida ligikaudu poole jagu. "Viisime läbi neli ringi trenne ja osades piirkondades korraldasime ka mängutreeninguid. Terve hooaja jooksul olid mõned treeningud, mille pidime tühistama, aga koroonapandeemiat silmas pidades läks aasta pigem korda ning U-14 vanuseklassi mängijad said nende treeningute näol ikkagi kasuliku kogemuse. Aitäh kõigile treeneritele, füsioterapeutidele ja teistele taustajõududele, kes panustasid treeningute sujuvale läbiviimisele," lausus Palmaru lõpetuseks.