Dakari rallil head hoogu näidanud hispaanlane ei märganud kütusepaaki täita

Barreda startis rajale teisena, kuid sai peagi kätte eelmise etapi võitnud ameeriklase Ricky Brabeci ja kihutas heas liidritempos, kuid magas maha 174. kilomeetril olnud kohustusliku tanklapeatuse.

Pärast 267. kilomeetrit sai Barredal kütus otsa ja 37-aastane tsiklimees oli sunnitud katkestama. Kui hispaanlane oleks ka mingil moel finišini jõudnud, tulnuks kütuse võtmatajätmise eest sellegipoolest korralik ajatrahv, mis oleks ta kõrge koha lootused ikkagi kustutanud.

Olukord oli Barreda jaoks seda kurvem, et sõitja enda sõnul on tegemist tema karjääri viimase Dakari ralliga kaherattalistel.

Honda võistkonnal tervikuna on tuju ilmselt parem, sest argentiinlane Kevin Benavides läheb viimasele etapile liidrina ja edu teist kohta hoidva britt Sam Sunderlandi (KTM) ees on enam kui neli minutit.

Autodel suutis Nasser-Al Attiyah (Toyota) üldliider Stephane Peterhanselit (Mini) neljapäeval pea kahe minutiga edestada, aga üks etapp enne lõppu juhib prantslane konkurendi ees siiski enam kui veerand tunniga.