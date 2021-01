Liverpooli ja Aston Villa karikavõistluste kohtumine sattus küsimärgi alla

Liverpool peaks reede õhtul Inglismaa karikavõistluste raames kohtuma Aston Villaga, kuid viimaste uudiste valguses on see mäng sattunud tõsisesse ohtu.

Villa andis juba kolmapäeval teada, et "paljud" esindusmeeskonna mängijad ja taustajõud on isolatsioonis, kuna on andnud positiivse koroonaproovi. Neljapäeval oli klubi treeningkeskus suletud, kuna järgmine testimisring andis veelgi hulga positiivseid tulemusi, vahendab Soccernet.ee.

Villa peaks Liverpooliga kohtuma reede õhtul Eesti aja järgi kell 21.45, kuid on enam kui tõenäoline, et see mäng lükatakse edasi.

Juba on edasi lükatud näiteks Southamptoni pühapäevane matš Shrewsbury Towniga, kuna tugevuselt kolmandas liigas mängivas klubis on paljud mängijad koroonaviirusega pihta saanud. Samuti ei saa reedel platsile joosta Wayne Rooney ja Derby County, kuna koroonahäda kimbutab Chorley klubi.

Liverpool tõenäoliselt vabast nädalavahetusest ära ei ütleks, sest viimasest kolmest liigamängust West Bromi, Newcastle'i ja Southamptoni vastu õnnestus võtta ainult kaks punkti.

