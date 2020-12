Tottenham peab mõned kohtumised Bale'ita mängima

31-aastane jalgpallur vigastas eelmisel nädalal liigakarikamängus Stoke Cityga säärelihast ja puudus seetõttu ka pühapäevaselt liigamängult Wolverhamptoniga.

Peatreener Jose Mourinho sõnul ei naase waleslane ka kolmapäevaseks kohtumiseks Fulhamiga. Lisaks talle on kahtlane ka teiste ründajate Lucas Moura ja Carlos Viniciuse valmisolek.

"Ei, ma ei oota, et ta [Bale] oleks terve ja mul on kahtlusi ka Lucase ja Viniciuse suhtes mänguks Fulhamiga," lausus portugallane pressikonverentsil. "Ma ei ütleks, et asi on tõsine [Bale'i puhul], aga ma sõnaks, et läheb mõni nädal."

Tottenhamis tähtmängijaks kerkinud, aga 2013. aastal Madridi Realiga liitunud Bale on tänavu kõigi sarjade peale pidanud Tottenhami eest 11 mängu ja löönud kolm väravat.

Vahepeal Inglismaal ka liidriks kerkinud Tottenham püsib neli vooru järjest võiduga ja on vajunud tihedas konkurentsis praeguseks seitsmendale positsioonile.