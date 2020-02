Katrina Lehis: me teame väga hästi, mis on kaalul

"Me teame väga hästi, mis on kaalul. Ma arvan, et see pinge survestab väga palju," kirjeldas ta ERR-ile kaotust hõimurahva naiskonnale. "Teame, et oleme võimelised neid võitma. Võimelised neid võitma ka kindlamalt."

"Nad vehklesid väga targalt ja õigesti," tunnustas Lehis. "Me ise olime liiga palju rohkem närvis kui oleks pidanud olema. Ma arvan, et see jäi sinna taha praegu."

Ungari naiskond oli Eestile juba tuttav. "Kuubal vehklesime ka ungarlastega ja seal ei olnud väga kaugel sellest, et oleks kaotanud. Kindlasti ei alahinnanud neid. Seda kindlasti ei saa öelda."

Olümpiale pääsu otsustav viimane MK-etapp Taškendis toimub pooleteise kuu pärast. Hetkel asub Eesti veel Tokyo piletit tagaval positsioonil, aga see ei pruugi nii jääda.

"Ma arvan, et peame võimalikult rahulikud olema ja üritada leida seda, et igaüks saaks näidata oma parimat vehklemist," lausus Lehis.

"Kuna meie olümpialepääs sõltub väga palju teistest riikidest, siis peame lihtsalt oma töö ära tegema ja minema näitama kõige paremat vehklemist. Eks siis ole juba näha."