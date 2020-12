ManU mängis Leicesteri vastu kaks korda eduseisu maha

Marcus Rashford viis külalismeeskonna Manchesterist 23. minutil juhtima, kaheksa minutit hiljem tõi Harvey Barnesi tabamus tabloole viiginumbrid. 79. minutil läks ManU taas juhtima, kui täpne oli Bruno Fernandes, kuid Axel Tuanzebe omavärav kuus minutit hiljem tähendas, et meeskonnad lahkusid siiski väljakult viigiga.

Tulemus pakub enim rahuldust ehk Liverpoolile, kes saab tabeli tipus vabamalt hingata. Neil on liidrina koos 31 punkti, Leicesteril on teisena 28 ja ManU-l kolmandana 27 silma. Leicesteril on kahe teisega võrreledes ka üks mäng rohkem peetud.

Päeva teises mängus tõid Bertrand Traore, Kortney Hause'i ja Anwar El-Ghazi väravad Aston Villale 3:0 võidu Crystal Palace'i üle, Fulham ja Southampton leppisid väravateta viiki.

Laupäeval kohtuvad veel Arsenal - Chelsea, Man City - Newcastle ning Sheffield - Everton.