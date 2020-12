Chelsea võitis Londoni derbi ja tõusis viiendaks

Chelsea asus juba 10. minutil Thiago Silva väravast juhtima, teisel poolajal lõi Tammy Abraham kaheminutilise vahega kaks väravat.

Vahepeal kaks järjestikust kaotust saanud Chelsea tõusis tänu võidulainele naasmisele liigatabelis viiendaks, olles kogunud 25 punkti. Neljas on Everton 26 punktiga, sama palju punkte on ka kolmandal kohal oleval Manchester Unitedil, kes on pidanud ühe mängu vähem. Liidrikohal on Liverpool 31 punktiga, teisel real paikneval Leicesteril on 27 punkti.

Õhtu teises matšis alistas Burnley koduväljakul 2:1 Wolverhampton Wanderersi.