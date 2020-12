Külalismeeskonna esimese värava lõi avapoolaja üleminutitel penalti realiseerinud Jamie Vardy, 59. minutil kanti Toby Alderweireldi nimele omavärav. Päeva esimeses matšis mängisid Brighton ja Sheffield United 1:1 viiki.

Manchester United alistas Leeds Unitedi väravaterohkes mängus 6:2, sealjuures viis Scott McTominay kahe kiire tabamusega ManU juba kolmandaks minutiks 2:0 juhtima. Kaks väravat lisas ka Bruno Fernandes, üks tabamus kanti nii Victor Lindelöfi kui Daniel Jamesi nimele.

Tottenham on viimasest kolmest mängust kogunud vaid ühe punkti, eelmises voorus jäädi 1:2 alla tabeliliidrile Liverpoolile. Valitsev meister on kogunud 31 punkti, Leicester tõusis 27 punktiga teisele kohale ning kolmas on 26 silma kogunud ManU. Tottenhamil on viimastest üks punkt vähem.