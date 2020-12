VIDEO | Vaata, kuidas Infantino Lewandowskit üllatas

Zürichis peetud gala algas Infantino kõnega, kus ta palus vabandust, et ei saanud ise Zürichis viibida ja tseremoonia lõpus selgus ka selle põhjus. Nimelt osalesid kõik kandidaadid tseremoonial videosilla vahendusel ja kui aasta meesjalgpalluri nominendid ootasid võitja väljakuulutamist, liitus video teel taaskord Infantino, kes ütles, et on teel võitja juurde. Seejärel avaski ta ukse ja samal ajal võis suurel ekraanil näha laia naeratust Lewandowski näol, sest FIFA president oli just tema juurde läinud ja nii sai Lewandowski enda auhinna kohe kätte.

Aasta naisjalgpalluriks valitud inglanna Lucy Bronze'ile lubati auhind üle anda siis, kui koroonaviiruse piiranguid leevendatakse.