Tobreluts: sel nädalal jäime lasketiirus selgelt hätta

Naiste jälitussõidus eestlannasid rajal ei olnud, esimesena startinud Dzinara Alimbekava lasi kõik neli tiiru puhtalt, aga sellest võiduks ei piisanud. Neljandana startinud Marte Olsby Röiseland käis esimese tiiru järel ühel trahviringil, kaks järgmist tiiru lasi aga puhtalt ja oli kolmanda tiiru järel juba liider. Ka neljanda tiiru järel käis norralanna trahviringil, aga pääses viimasele ringile ikkagi enne Alimbekavat ja kindlustas viimase ringiga endale karjääri seitsmenda ja selle hooaja esimese maailma karika sarja etapivõidu, Alimbekava lõpetas teisena, pronksi heitluses edestas Julia Simon distantsil 25 kohta tõusnud Hanna Öbergi.

"Tundsin end täna tõeliselt hästi," rääkis Röiseland. "Juba esimesel ringil olid mul suusad väga head ja sõita oli väga tore. Tahaksin väga tänada oma hooldemehi, nende töö oli suurepärane. Ma olin ise ka väga heas vormis ja see oli täiuslik kooslus."

Meeste teatesõidus langes üks favoriitidest, Prantsusmaa esikohakonkurentsist teise vahetuse trahviringidega. Viimasesse tiiru jõudsid liidritena Johannes Thingnes Bö Norrast ja Sebastian Samuelsson Rootsist, Rootsi pääses trahviringideta, Bö laks aga ringile ja nii tõi Samuelsson Rootsile kaheaastase vahe järel teatesõidu etapivõidu. Norrale teine ja Saksamaale kolmas koht.

"See oli väga karm," ütles Samuelsson. "Nautisin Norraga koos sõitmist. Seekord lootsin panna talle pinged peale ja kiirelt lasta ning seetõttu tegin paar möödalasku. Seejärel üritasin rahulikumalt võtta, aga siis oli mul probleem laadimisega. Aga siis kuulsin, et Norra läheb trahviringile ja teadsin, et võidan."

Eesti meeskond sai 22. koha. Rene Zahkna, Kalev Ermits, Kristo Siimer ja Raido Ränkel kasutasid kokku 12 varupadrunit ja sõitsid neli trahviringi, neist kolm jäi Ermitsa ja üks Ränkeli arvele. Hochfilzeni esimene MK-nädal seega Eesti koondisele edu ei toonud.

"See etapp oli meie jaoks suhteliselt nukker," tunnistas Eesti koondise peatreener Indrek Tobreluts. "Meeste liikumiskiirus oli sarnane Kontiolahtile. Lootsime, et saame sellel etapil paremaks, aga paraku seda ei juhtunud. Tüdrukutel oli sõidukiirus suhteliselt hea, aga natuke kehvem kui Kontiolahtis. Väsimus on hakanud kimbutama. Tüdrukud küll sõitsid enam-vähem, aga lasketiirus jäime sel nädalal selgelt hätta."