Kalev Ermits: oleks vaja olnud null-null lasta

"Oleks vaja olnud null-null lasta. Täna null-ühega kehvema sõiduga läheb punktipiirile raskeks [jõuda]," ütles Ermits ERR-ile. "Raja peal tundsin end päris kehvasti. Head jalga ei olnud juba esimestest kilomeetritest alates. Teine ring läks päris raskeks tõesti, kolmanda ringi alguses sain kõvema veduri ette, kellega kahjuks ei suutnud koos lõpuni tulla."

Teistel eestlaste kohad jäid esisaja lõppu. Raido Ränkel oli nelja möödalasu juures 96. (+3.51,0). "Tegelikult tundsin end laskmisel päris hästi," lausus ta. "Aga lamades tõmbasin teise või kolmanda lasu ajal ühe padruni välja ja see lõi rütmi sassi, sest teadsin, et pean hakkama varu võtma. Varu võtsin liiga rabedalt."

"Lamades oleks pidanud maksimaalselt ühega ära saama," leidis Ränkel. "Püsti, mis sa teed - järelikult tahaks kiiremini minema saada. Relv seis väga hästi, arvasin, et siin tiirus on veel raskem lasta."

Ka sõidurajal võinuks vilkam olla. "Eile-üleeile oli värskust rohkem. Täna sõitsin ühtlasi rütmiga, oleks tahtnud mõnd kiiremat meest vedama. Üksi sõidad, siis võid vahel unistama jääda."

Rene Zahkna piirdus 97.-98. koha jagamisega. Ta eksis tiirudes kaks korda ja kaotas võitjale pea nelja minutiga. "Tegin esimese lasu ja tundus nii hea kui üldse võimalik... ja siis läks mööda! Lõi rivist välja ja sain aru, et kas äkki on selles, et tuul on ära vajunud - pealelaskmise tegime tuulega," ütles Zahkna.

"Tegin väikse paranduse, aga tagantjärele sain Indrekult [peatreener Tobreluts] teada, et kõik lasud läksid üles. Lamades kahe trahviga läbi tulla.. teadsin, et suurem osa võistlusest on läbi. Aga teine ja kolmas ring mõlemal juhul üle minuti saada - see on üpris omamoodi rekord. Viimane ring sain 1.20 - endal ka kurb, et pole suusatamise moodi, vaid lihtsalt võitlus. Püsti null ei päästa täna mitte midagi."

Zahknka sõnul ei tohiks seisund nii kehv olla. "Suvega võrreldes täiesti öö ja päev. Pärast Ramsau laagrit jäin natuke haigeks, aga tundus olevat lühike asi. Aga sealt tulles on hästi raskelt läinud, üllatavalt palju kehvem olen kui suve keskel, kui koormused olid suuremad ja tegime rohkem jõudu. Mahud on alla läinud ja teeme rohkem teravamat tööd. Ometi on lihas natuke tühi. Tunnen, et ei tule seda vurtsi, mis võis suvel iga kell tulla."