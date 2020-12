Võidumees Dale: laskesuusatamine on kogu mu elu ja siin võita on imeline

23-aastase Dale jaoks oli tegemist karjääri esimese individuaalse etapivõiduga, varem polnud ta isegi pjedestaalile pääsenud. Eelmisel hooajal oli ta Oberhofi ühisstardiga sõidus neljas, sprindis oli seni parim tulemus samuti eelmise hooaja Annecy etapi kuues koht.

"Võit on olnud unistus juba nii kaua nii mulle kui ka teistele. Kui see lõpuks õnnestub, siis löövad emotsioonid lõkkele," ütles Dale pärast finišit ERR-ile. "See on kogu mu elu ja siin võita - see on imeline!"

Dale näitas ülimalt head minekut suusarajal. "Ma tundsin end väga hästi, mul oli võimu ja lihtsalt surusin kogu aeg. See oli superhea tunne."