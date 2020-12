Pürn: järgmisel kolmel nädalal on lubatud vaid mittekontaktsed individuaalsed tegevused

"Piirangute sisu järgmiseks kolmeks nädalaks on see, et lubatud on ainult mittekontaktsed individuaalsed tegevused. See tähendab ka seda, et treenitav koos treeneriga ehk maksimaalselt kahe inimese vahel on lubatud läbi viia. Kõik gruppide treeningud nii laste, noorte kui täiskasvanute osas lubatud ei ole," rääkis kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Tarvi Pürn intervjuus ERR-ile.

Erandiks on profisport. Eesti koondise liikmetele ja kandidaatidele, samuti võistkonna alade meistriliiga mängudele keeld ei laiene, aga võistlused on vaja pidada publikuta. Individuaalaladel on lubatud koondise katsevõistlused, aga Eesti meistrivõistluste puhul on piiratud osavõtjaskond.

"Üldjuhul on Eesti meistrivõistlused avatud erineva tasemega sportlastele, ka poolprofessionaalidele ja tugevamatele harrastajatele. Nende jaoks see erisus ei laiene. Järgmisel kolmel nädalal on kõigi teiste sihtgruppide jaoks võistlused suletud. Ma väga loodan, et kõik suhtuvad nendesse piirangutesse väga tõsiselt. Mitte ainult spordis, aga teisteski sektorites, et saaksime nakkuskordajad alla ja uuest aastast tavapärase sporditegevuse juurde naasta," lisas Pürn.