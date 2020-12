PSG ja Basaksehiri mäng peatati rassistliku vahejuhtumi tõttu

PSG ja Basaksehiri vahelist H-alagrupi kohtumist oli mängitud 16 minutit, kui kohtunik näitas Türgi klubi abitreenerile, endisele Kameruni koondislasele Pierre Webole punast kaarti.

Basaksehiri mängijad ei olnud nõus mängu jätkama ja pidasid rumeenlasest kohtuniku Ovidiu Hateganiga kümme minutit tulist diskussiooni, enne kui lõpuks koos PSG mängijatega väljakult lahkuti.

Erinevate allikate, kaasa arvatud kohalviibinute, sõnul kasutas neljas ehk küljejoone taga tegutsev kohtunik Webost rääkides rassistliku alatooniga väljendit.

Basaksehiri president teatas Türgi meedia vahendusel, et meeskond ei ole enne nõus mängu jätkama, kui neljas kohtunik pole väljakult lahkunud.

"Pärast väidetavat intsidenti, milles oli osaline mängu neljas kohtunik, jäeti matš ajutiselt pooleli," teatas UEFA. "Pärast konsulteerimist mõlema meeskonnaga otsustati, et kohtumine jätkub ilma neljanda kohtunikuta. UEFA algatab põhjaliku uurimise."

Here's the moment when Istanbul Basaksehir and Paris Saint-Germain players left the pitch after the fourth official allegedly pointed a racist slur at an Istanbul Basaksehir coach. The proper response. Kick it out. #PSGIBFK pic.twitter.com/jHVWBsWkOo

Pierre Webo after being sent off to the 4th official: "Why did you say n*gro, why did you say n*gro?"