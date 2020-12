Kuressaare ja Flora karikamäng jääb jaanuarisse

Neljapäeval selgus, et Kuressaare ühe positiivse koroonaproovi tõttu lükkuvad edasi Premium liiga üleminekumängud. Nendega on asi selge: kui saarlased uuel testimisel 8. detsembril üldiselt negatiivseid proove annavad ja Maarduga kõik jonksus on, toimuvad mängud 9. detsembril Maardus ja 12. detsembril Kuressaares, vahendab Soccernet.ee.

Premium liiga hooaja viimane mäng FC Flora ja FCI Levadia vahel lükkus esmalt samuti 9. ja äsja veel kolm päeva kaugemale ehk 12. kuupäevale, sest mõlemad meeskonnad on hetkel eneseisolatsioonis. Planeeritud ajal jääb pidamata ka FC Kuressaare ja FC Flora duell Evald Tipneri karikasarja kaheksandikfinaalis, mis pidi esialgse kalendri kohaselt 9. detsembril hooajale joone alla tõmbama.

Eesti Jalgpalli Liidu avalike suhete juht Mihkel Uiboleht ütles Soccernet.ee-le, et praeguse plaani kohaselt on karikamäng kavas pidada 31. jaanuaril. Võimalusel mängitakse Kuressaares, kehvade ilmastikutingimuste korral aga Tallinnas EJL-i sisehallis. Seejuures kasutatakse ausa mängu vaimus selle hooaja koosseisusid ehk talvised täiendused selles kohtumises meeskondi aidata ei saa.

